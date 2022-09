Piinav nahapunetus – naistel esineb rosaatseat sagedamini, ent meeste sümptomid on tugevamad. Kuidas leevendada ja ravida?

Kristi (40) on näonahaga kimpus olnud juba aastaid. Tema nahk hakkab kergesti punetama ja on aeg-ajalt põletikuline. „Teismelisena oli mul ideaalne nahk, ei punne ega punetust,“ imestab naine. „Mured algasid täiskasvanuna, aga leevenesid kolme raseduse ja imetamisperioodi ajal, mistõttu arvasin, et tegu on hilise akne ja hormonaalsete probleemidega. Eks iga nahk on erinev. Pärast dušši on mu nägu alati mitu tundi tulipunane, mis on väga ebamugav. Olen seda peitnud tugeva jumestuskreemikihi alla,“ jutustab Kristi.