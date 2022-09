Miks on astma Eestis nii aladiagnoositud? See levinud krooniline haigus võib tabada igas eas ja sel on palju eri vorme

Astmaga on seotud palju müüte. Pool sajandit tagasi peeti seda psühhosomaatiliseks haiguseks. On arvatud, et see nakkab. Kaua valitses seisukoht, et sport ja astma kokku ei sobi. Tänapäeval on aga astmat võimalik niimoodi kontrolli all hoida, et see ei sega ei igapäevaelu ega ka sportimist.