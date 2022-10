Suurt rolli haiguse avaldumisel mängib perekondlik taust. „Kui lähisugulastel, näiteks vanematel on esinenud kõrgenenud vererõhk, on tõenäosus hüpertooniatõve tekkeks märkimisväärselt suurem,“ ütleb arst. Palju oleneb siiski ka eluviisist. „Vererõhk on kõrgem rasvunud, vähese füüsilise aktiivsusega inimestel ja suitsetajatel. Samamoodi mõjub liigne soolatarbimine. Maailma terviseorganisatsioon WHO soovitab süüa soola alla viie grammi päevas. Paljud poest ostetavad toidutooted on aga juba soolarikkad, mistõttu kiputakse soovitust ületama ise toidule liigselt soola lisamatagi. On leitud, et Euroopa regioonis tarbib inimene keskmiselt 8–19 grammi soola päevas, mida on kindlasti liiga palju.“