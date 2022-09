Terviseamet hoiatab: sooja vee temperatuuri langetamine jaotusvõrgus loob soodsad tingimused „Legionella“-bakteri paljunemiseks

Albrehti sõnul paljuneb bakter veetemperatuuril +20...+45°C ning ei paljune temperatuuril alla +20°C ega üle +60°C. „Seetõttu on oluline, et soojaveesüsteemis oleks vee temperatuur vahemikus 50–60 °C ja külma vee temperatuur mitte kõrgem kui +25°C (soovitavalt +20°C),“ selgitas ta ja lisas, et samadest vahemikest on soovitav lähtuda ka neil, kellel on oma boiler või muu olmevee soojendamise süsteem. Lisaks temperatuurivahemikust kinnipidamisele on oluline veevärgisüsteemide korrashoidmine ja korrapärane kontrollimine. Kuivõrd haigusetekitajate levikule annab soodsa pinnase vee seisukumine, aitab bakterite vohamist vältida torustike regulaarne mehaaniline puhastamine ja läbivoolutamine.