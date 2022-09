Kõhulahtisuse vastane kaitse – mis see on?

Bakterite liigne paljunemine kahjustab ka limaskesta barjääri. Bakteriaalse nakkuse põhjustatud kahjustused on tavaliselt kergemad kui viiruse põhjustatud, kuid need põhjustavad siiski ka limaskesta läbilaskvust.

Ohtlik veetustamisrisk

Sellele viitavad janu, kuiv suu, vähenenud urineerimine ja higistamine, tume uriin, pearinglus jne. Suurimas ohus on alla viieaastased lapsed ja eakad, sest vanusega vähenevad organismi vedelikuvarud ja vee säilitusvõime ning janutunne on vähem väljendusrikas.

Et mitte esile kutsuda korduvat kõhulahtisust, on hea paar päeva pidada rasva- ja valgutoodeteta (liha, piim jne) kerget dieeti. Arstid soovitavad nn BRAT-dieeti: banaanid, riis, õunapüree, kuivikud. Samuti ei tee halba puljong, soolased küpsised ja mõõdukal hulgal keedetud köögivilju.

