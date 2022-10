Maretit (44) tabas ehmatav kogemus 21aastaselt, kui ta äkilise kõhuvalu tõttu ülikoolis minestas. „Kutsuti kiirabi ja haiglas avastati, et mul oli lõhkenud munasarjatsüst,“ meenutab naine. „See tähendas operatsiooni ja ka osa munasarja eemaldamist.“ Kaks nädalat hiljem oli Maret küll tagasi kodus, kuid kohe algasid suured kõhuvalud, sest operatsioonist tekkis tüsistus. Naine viidi kiirabiga uuesti haiglasse operatsioonile. „Sellest lõikusest taastumine oli juba pikem ja keerulisem, võttes tubli kuu aega – vahepeal koguni kartsin, et annan otsad,“ tõdeb Maret. „Edasi tuli endaga väga hell olla ehk füüsiline koormus oli mitu kuud täiesti keelatud.“

Maret tunnistab, et ei pidanud naistearsti visiite toonasel eluperioodil üldse oluliseks. „Elasin hektilist tudengielu ega osanud kahtlustadagi, et aeg-ajalt tekkiv ebamugavustunne alakõhus võiks nii noorelt mingile ohtlikule moodustisele viidata.“ Praegu on naine tänulik, et juhtunu tal aastaid hiljem last saada ei takistanud.