Personaaltreener Kreete Suvi: personaaltreeneri palkamine pole enam ammu rikaste luksus

Neljandaks sagedaseks veaks on see, et ei leita kohe alguses sobivat treeningut ja jäetakse siis kohe treenimine pooleli. Oluline on avastada see, mis tooks sära silma.

„Soovitan vaadata, milline on treeneri taust – mida ja kui palju ta õppinud on, milline on tema kogemus selles, miks tema poole pöördud. Kui on näha, et treener on end hästi koolitanud, tegutseb oma erialal aktiivselt ja suhtleb saalis kohapeal inimestega, siis võib eeldada, et ta on pühendunud ja tal on väga head teadmised. Kui treener on oma tööle pühendunud, siis talle läheb korda, kuidas inimene end tema trennis tunneb, ta tahab tuua tulemusi ning kindlasti oskab ja tahab ka end igaühega võimalikult hästi kohandada,“ annab Kreete nõu. Paljud treenerid pakuvad ka konsultatsiooni enne trennide algust. Juba siis tajub ära, kas klapp on olemas.