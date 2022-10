Kas ilusüstid on uus norm?

Piisab lühikesest guugeldamisest ja paarist käigust suuremale üritusele, et saada selgeks – iluteenused teevad Eestis võimsat võidukäiku. Tegelikult võib julgelt rääkida lausa iluteenuste buumist. Lühikese aja, vaid mõne aastaga on turule rühkinud rida uusi ilukliinikuid ja mitmes erameditsiiniasutuses hakatud pakkuma ka iluteenuseid, kõige enam täitesüste. Lisanduvad aina uued tegijad ja iluettevõtete käibed kasvavad kui pärmi peal.

Kui paarkümmend aastat tagasi oli tähelepanu keskmes rinnasuurendus, siis nüüd on muutunud need operatsioonid igapäevaseks ja fookus liikunud nahale. Rahva ostujõud on kiirelt kasvanud, mistõttu on ilusüstid soovijatele kättesaadavamad kui eales varem. Lisandub ka motivatsiooni – kas naaseb ühel hetkel senisest märksa värskema välimusega tööle kolleeg või näed mõnda tuntud inimest ühtäkki eriti nooruslikuna. See mõjub tihti sütikuna, et ka oma nägu peeglist kriitiliselt silmitseda ja aeg protseduurile kirja panna.