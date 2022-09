Iga euro, mis tööandja panustab töötaja vaimse tervise heaks, toob tagasi vähemalt viis eurot. Kes vastutab töötaja läbipõlemise eest?

„Kui juht ei suuda oma tööd selliselt korraldada, et ta läbi ei põleks, siis ei ole temast ka meeskonna vaimse tervise eest hoolitsejat. Oluline on, et vaimse tervisega ei tegeletaks ainult kampaania korras, vaid 24/7."

„Juhid soovivad sageli näha oma töötajaid võimalikult produktiivselt tegutsemas. Siiski on oluline ka näha, kuidas ühes tiimis töötav meeskond end tunneb ning kuidas nad on võimelised ärilisi ülesandeid ellu viima. Samal ajal on ka juhi ülesanne jälgida töötajate emotsionaalset heaolu - seetõttu on vajalik oskus tunda professionaalse läbipõlemise sümptomeid. Läbipõlemise tunnuste märkamisel tuleks aidata töötajal võtta kasutusele vajalikud sammud antud olukorra ületamiseks, pakkuda võimalusi puhkamiseks ning leida õige tasakaal töö ja puhkuse vahel,“ rääkis Marius Jundulas, Gjensidige kindlustuse Baltikumi tegevjuht. Marius on ka ise kokku puutunud töötajate läbipõlemisega. „Hoolas ja vastutustundlik töötaja muutus apaatseks, ei tundnud enam huvi ning ei soovinud lõppkokkuvõttes enam midagi teha,“ meenutas ta...