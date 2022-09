TAI: kutsume naisi osalema emakakaelavähi sõeluuringus, pakume võimalust kodutestimiseks

Emakakaelavähk on haigus, mida on võimalik ennetada õigeaegse HPV vastase vaktsineerimise ja regulaarse sõeluuringu abil. Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki umbes 150 naist ja selle tõttu sureb umbes 60 naist aastas. Vähieelsete muutuste varajane avastamine ja nende õigeaegne ravi aitavad ära hoida vähi tekke. Et sõeluuringuprogramm oleks tõhus, on oluline kõrge (˃70%) hõlmatus sihtrahvastiku hulgas, kuna suur osa emakakaelavähi juhtudest diagnoositakse just naistel, kes ei osale sõeluuringus või teevad seda ebapiisava regulaarsusega.