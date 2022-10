Säilita juuste elujõud

Vanusega seotud muutused sõltuvad palju pärilikkusest ja sellest, milline on naise elustiil. Näiteks on teada, et suitsetamine võib põhjustada varasemat menopausi. See algab läänemaailmas enamasti vanuses 51–52, kuid teatud juhtudel isegi enne 40. eluaastat. Menopausiga võivad kaasneda kuumahood ning naha õhenemine ja kuivus, kuid tihtilugu käib sellega kaasas ka juuste hõrenemine ja väljalangemine.

Vananedes juuste kasvufaas lüheneb. Kui muidu on see 6–8 aastat, siis eluea lisandudes võib jääda ka nelja aasta piiridesse. Lühema kasvufaasiga juus on peenem ja vajab teistsugust hooldust. Vanuses üle 50 tekib ka rohkem ilma värvipigmendita juukseid, kuna melaniini tootmine nahas väheneb. Trihholoogid nimetavad neid karvakesi valgeteks, mida need ka on. Valge karva teket kiirendavad ka tugevad keemilised protseduurid, mistõttu soovitame võimalusel värvida oma juukseid näiteks taimedega.