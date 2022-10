Vananemine toob vabaduse!

Toivo Niiberg on mitmekülgne teadlane ja viljakas autor, kelle sulest on ilmunud raamatuid nii psühholoogi kui ka aiandusteadlasena. Ta on lahanud naiseks ja meheks olemist, kirjutanud teismeliste psühholoogiast ja sellestki, kuidas olla õnnelik. „Vananemishirmus võime kõik tolaks saada,“ kõlab üks tema öeldud mõttetera.