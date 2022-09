TERVISEUUDISED | Kukuta kolesterooli maitsvalt!

Osalejatel mõõdeti nii enne kui ka pärast katset vööümbermõõtu ja MRT abil rasva hulka kehas. Ilmnes, et kuigi avokaado söömine ei aidanud vähendada ümbermõõtu ega kehakaalu, ei suurendanud see ka kalorirohkusest hoolimata kehakaalu. See-eest ilmnes aga avokaadosööjatel üldkolesterooli vähenemine 2,9 mg detsiliitri kohta ja nn halva kolesterooli vähenemine keskmiselt 2,5 mg detsiliitri kohta.

Avokaado sisaldab teatavasti tervislikke rasvu ja selle head mõju kolesteroolile on ennegi uuritud. Küll aga arvatakse sageli, et avokaado on iga päev söömiseks liiga kaloririkas ja hakkab kehakaalu kasvatama. Kuigi üks varasem uuring näitas, et avokaado hoopis vähendab kehakaalu, ei leidnud seegi väide kinnitust.