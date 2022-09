1. Sõrmenukkide raksutamine

See ärritab nii sõpru kui ka kolleege. Kuid see pole sulle endalegi kõige tervislikum komme. Liigeseid hoiab libedalt liikumas sünoviaalvedelik, raksuv heli tekib pisitillukeste mullikeste katki-minekust. Kui ragistada sõrme-liigeseid pidevalt, siis tõenäoliselt paistetavad käed ajapikku üles ja sõrmede haare muutub nõrgemaks. Samas ei tähenda krõksuvad liigesed tingimata, et sind ohustab liigesepõletik.