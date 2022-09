PIHTIMUS | „Nägin ta silmades päris kurjust.“ Keerulise minevikuga Kadri unistus ideaalsest perest muutus vägivaldseks painajaks

"Aastate jooksul märkasin, et ta vihahood korduvad kindla ajaperioodi tagant."

Elus ei ole midagi juhuslikku ja kui suurt plaani vaadata, on kõik millekski vajalik. Kui 14 aastat tagasi selgus, et minu sündinud poeg, ei ole nö normaalne, olin ahastuses. Häbi, süütunne, ängistus ja oskamatus eluga edasi minna tõid kohutava isikliku kriisi. Olukorras, kus paljud mehed lahkuvad, jäi minu abikaasa kohale. Olin talle tänulik, sest olin hirmsasti seda poega tahtnud. Ta oli mul kolmas laps. Mõistsin, et ei suuda üksinda kogu koormaga edasi minna.