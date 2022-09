Ekstreemdieedid on diabeedi korral eluohtlikud. Kas ja kuidas saab diabeedi põdeja kaalu langetada?

Kuna tegemist on levinud haigusega, võib dr Pasti sõnul olla igaühe tutvusringkonnas keegi, kes seda haigust põeb. Diabeedi eri vormidest eristatakse kaht peamist – I ja II tüüpi diabeeti. Neist esimene tekib põhiliselt lapse- või noorukieas ja seda esineb umbes 10%-l diabeediga inimestest, ülejäänud 80–85% põevad II tüüpi diabeeti, mis kujuneb välja pikkamööda ning on rohkem elustiilihaigus. Seda põhjustavad vähene liikumine, ebatervislik toitumine, ainevahetus­häired, stress jms. “I tüüpi suhkurtõbe ei ole võimalik ennetada, aga seda saab hoida ohjes, et võimalikult kaua täisväärtuslikku elu elada. Välja ravida ei ole kumbagi diabeeti võimalik, sellega tuleb õppida elama. Kaalu langetamisel läheb patsiendi olukord aga paremaks ja ravimeid kulub vähem,” selgitab dr Past. “Kui räägime II tüüpi diabeedist, mis on kesk­ealiste ja vanemate inimeste haigus, on ülekaal juba iseenesest riskifaktor. Aga nendel, kellele on määratud insuliinravi, võib teatud juhtudel tekkida ülekaal just ravimitest. Siis tuleb veresuhkru- ja energiatase toitumise abil normis hoida.”