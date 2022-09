TERVISEUUDISED | Head bakterid aitavad depressioonist terveneda

Depressiooniga maadlevatel vabatahtlikel paluti koos antidepressantidega võtta ka probiootilisi toidulisandeid, kontrollgrupp sai aga viimaste asemel platseebot. Pärast 31 päeva kestnud katset selgus, et probiootikume saanud grupis vähenesid depressiooni sümptomid rohkem kui kontrollgrupis. Uuringu teinud Šveitsi teadlased leidsid ka muutusi probiootikume saanud katsealuste soolestiku mikrobioomis: piimhapet tootvate bakterite hulk oli kasvanud. Kahjuks vaid lühiajaliselt – võimalik, et üks kuu on soolestiku bakterikoosluse muutmiseks liiga lühike aeg, spekuleerivad uurijad.