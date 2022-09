Need on ülitundliku inimese 9 omadust. Kas tunned end ära?

Kõrge tundlikkusega inimesi mõjutavad väga erinevad stiimulid, alates näiteks kofeiinist lõpetades valuga. Kõrge tundlikkusega inimestele on uuringute tulemusel omistatud ka spetsiifilised omadused:



1. Kohustuste suur hulk tekitab ärevust

Kõrge tundlikkusega inimestel on keeruline keskenduda, kui neil on ees ootamas korraga palju kohustusi. Mida rohkem kohustusi, seda rohkem stressi ning seda väiksem suutlikkus ülesannetega toimetulemisel.



2. Mürarohke keskkond näib kaootilisena

Tundlikele inimestele ei sobi avatud kontorid. Helid, lõhnad ja pidevad sündmustekeerised tekitavad tundlikes meeltes segadust.



3. Nälg teeb kurjaks

Kas lähed tujust ära, kui oled söömata? Siis on sinu näol tegemist ehk keskmisest tundlikuma isikuga.



4. Esinemine tekitab ärevust

Kõrge tundlikkusega inimesed tulevad erinevate ülesannetega kõige paremini toime privaatses keskkonnas. Kui neid sunnitakse aga esinema, kõnet pidama või kellelegi midagi müüma, jooksevad nad kokku.



5. Kunst liigutab sügavalt

Muusika, teatrietendus või kunstinäitus võib sellisele inimesele pakkuda elamuse, mis kestab veel mitu päeva, häälestades saadud emotsiooni lainele ka kogu ülejäänud elu.



6. Empaatiavõime on hea

Tundlikud inimesed tajuvad hästi seltskonnas tekkinud emotsioone, näiteks kui keegi teine tunneb end ebamugavalt või häirituna.



7. Laadimisaeg on hädavajalik

Tundlikud inimesed peavad saama end laadida pärast stressirohket perioodi. Neil on vaja vaikust ning üksi olemist.



8. Madal müralävi

Tundlikud inimesed pigem väldivad mürarohkeid kohti nagu valjud rock-kontserdid ja rahvarohked üritused.



9. Vägivaldsete teemadega meelelahutus ei sobi

Tundlikud inimesed väldivad märuleid, õud