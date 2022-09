Enesekindlusest eneseteostuseni

„Enesekindluse jaoks on oluline oma keha tunda ja mõista. Praegu näeme palju fotosid suunamudijatest, kes on lasknud teha täitesüste,“ arutleb meie kaanekangelane, telesaadete produtsent Marii Karell. „Püüeldes sama iluideaali poole, võime ühel hetkel avastada, et Pärnu rannas on kõik tüdrukud sama nägu. Küll see oleks õudne.“ Olen Mariiga nõus ja isegi sama mõtet mõelnud. See ei tähenda, et peaksime olema enda suhtes lohakad või hoolimatud, vaid et hindaksime seda, mis meid teistest eristab.