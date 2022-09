Õpi end paremini tundma!

Meie minapilt kujuneb osalt peegeldustest, mis tekivad suhtluses teiste inimestega. Osa on aga meie enda sisemine peegeldus. Näiteks pidasin end aastaid, kuni viimase ajani introverdiks, enne kui hakkas tekkima kahtlus, et päris nii see pole. Test kinnitas, et olen ekstravert ja eelistan koguda energiat ümbritsevast maailmast. Küsimustikuga, kuidas teen otsuseid, sain aga teada, et tuginen ülekaalukalt vajadusele asjaolusid kaaluda. See on tõsi. Teinekord usaldan ka kõhutunnet ja visuaali, mis on samuti tõsi.