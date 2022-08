Arvad, et suvepäike on sind piisavalt D-vitamiiniga varustanud? Spetsialist selgitab, kuidas sellega tegelikult lood on

Esiteks tõhustab see kaltsiumi imendumist. Vanematel inimestel tuleb sageli ette luude hõrenemist ja neil on suurem risk luumurdude tekkeks, mistõttu D-vitamiini manustamine koos kaltsiumiga aitab seda mineraali paremini omastada ja seda organismis õigesse kohta edastada.

Ka ei ole eakate inimeste immuunsüsteem nii vastupidav kui noortel, mistõttu tuleb kasutada meetmeid, mis aitaksid seda toetada. „Kuna D-vitamiin on immuunsüsteemi toetuseks kasulik, on see nõrgema immuunsüsteemiga eakatele puhul eriti oluline,“ rõhutab apteeker.

Immuunsüsteemile on vaja erilist tähelepanu pöörata krooniliste haiguste põdejail. „D-vitamiini on kasulik võtta ka krooniliste tõbedega inimestel, sest igasugune haigus võib halvendada kroonilise haiguse kulgu. Näiteks kui eakas haigestub organismi vastupanuvõime languse tõttu kopsupõletikku, mõjub see halvasti ka tema südameprobleemidele või muule kaasuvale haigusele,“ märkis apteeker.

Lisaks on D-vitamiinil positiivne mõju motivatsioonile ja meeleolule. Eakad tunnevad end sageli üksildase ja tujutuna ning seetõttu on oluline, et neil ei tekiks D-vitamiini vaegust.

D-vitamiin aastaringselt

Sooja aastaaja saabudes arvatakse sageli, et suvel ei tarvitse D-vitamiini lisaks võtta, kuid see ei pea paika, eriti soliidses eas inimeste puhul.

„Sageli soovitatakse eakatel suvel otsest päikesevalgust vältida. Tõttöelda ka ilma selle soovituseta võtavad vaid vähesed seeniorid nõuks päevitada. Vanematel inimestel on sageli liikumisvõimet piiravaid terviseprobleeme, mistõttu ei saa nad ka suvisel ajal päikesest piisavalt D-vitamiini,“ sõnas farmatseut.