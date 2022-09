TERVISELEMMIK 2022 VÕITJAD | Aasta parimad tervisetooted on selgunud!

Tervis Pluss kutsus kokku 40 inimesest koosneva žürii. Neist osa on oma ala spetsialistid, ülejäänud aga vabatahtlikud konkreetse tervisevajadusega. Toodete testimine kestis kaks kuni kolm kuud, perioodi valis testija ise. Koostasime ka täpse juhendi, et testijatel ei tekiks mõne aine üledoosi. Näiteks on C-vitamiin enamiku multivitamiinide osa, samas lisatakse seda parema imendumise huvides ka kollageenitoodetelele. Tõsi, liigne C-vitamiin väljub kehast uriiniga, kuid suurte koguste manustamisel võib kõrvalnähuna ka kõht lahti minna.

Probiootikumid aitavad hoida head kõhubakterite kooslust, mida on tarvis eriti pärast antibiootikumikuuri või kõhulahtisust, aga mis on tegelikult tähtis väga paljude protsesside jaoks organismis.

Magneesiumi saab küll ka pähklitest ja kuivatatud puuviljadest, erakordselt palju on seda murulaugus ja köömnetes, aga kui suures koguses saame neid sisse süüa? Apteegi käsimüügist leiab ka preparaate, millega ärevust või uinumisraskusi leevendada. Isegi mõttetegevuse parandamiseks on lahendusi, nagu B 12 -vitamiin.

Toidulisandeid ei tasu valimatult sisse kühveldada, aga nende abil on võimalik elukvaliteeti suuresti parandada. Võtame või kollageeni, mida on tarvis eelkõige liigeste sujuvaks tööks, aga ka pringi ja terve naha jaoks. Jah, kollageenirikas on ka pikalt keedetud kondipuljong või hautis. Aga kui palju seda kevadel ja suvel süüa saame? Kes ei teaks, et küüslauk tugevdab immuunsust ning mõjutab kolesterooli ja vererõhku. Kas aga suudame ka päriselt lisada toidule iga päev piisava portsu küüslauku? Talvisel pimedal ajal ei jõua D-vitamiin meie organismi muidu kui toidulisandina. Otsa lõppenud rauavarude taastamine on eriti keeruline, tulgu need toidust või toidulisandeist. Raud ei pruugi imenduda.

Muidugi võib öelda, et söö mitmekülgselt ja tervislikult ning saad kõik vajaliku toiduga kätte. Paraku on meie eluviis nii istuv ja autostunud, et me ei vaja nii palju kaloreid. Isegi mõõdukalt sportides peame kogustel, mida sööme, silma peal hoidma, et mitte ülekaalu purjetada. Olgu vanusenumber 30, 40 või 50 – energia hulk, mida iga päev vajame, järk-järgult väheneb. Mida kasvult lühem ja kaalult kergem inimene, seda vähem toitu peaks ta tarbima. Vanusega mõne olulise toitaine vajadus enamasti aga hoopis kasvab.

Unehäiretega inimesed testisid melatoniinitooteid: ühel nädalal ühte, teisel teist. Tarvitajad ise ütlesid, et toime selgus kohe. Melatoniini toime ei akumuleeru, seega polnud vaja karta, et eelmisel nädalal kasutatu mõjutaks ka järgmise nädala testi teise tootega.

Ilu ja tervis algavad seestpoolt ehk „ampsudest“. Vanus ei ole õigustus, et spordihoogu maha võtta, aga liigeseid, kõõluseid, luid ja nahka on vaja toetada kollageeniga, sest selle tootmine organismis väheneb juba alates 30. eluaastast.

Kvertsetiin on taimne pigment, mida leidub punases veinis, sibulates, rohelises tees, õuntes. Kvertsetiinil on antioksüdatiivne ja põletikuvastane toime. Teaduslike uuringute tulemusena soovitatakse seda kasutada COVIDi korral.

Keha kõigi kudede kasvuks on tarvis C-vitamiini. Samuti on see vajalik kollageeni ja raua omastamiseks, immuunsüsteemi toimimiseks, haavade parandamiseks, luustiku ja sileda naha hoidmiseks, aga ka energilise enesetunde kindlustamiseks. Innovatiivne liposoomne tehnoloogia tähendab, et vitamiin imendub kiiremini ja paremini kui traditsiooniliste tablettide või kapslite puhul ning toime on kauakestev. Preparaat on pakendatud õhuvabadesse kotikestesse, mistõttu ei ole kasutatud sünteetilisi säilitusaineid. Vitamiini ei pea hoidma külmkapis ja seda on mugav alati kaasas kanda.

„Kiirendab täiskõhutunnet ja parandab seedimist. Oluline on lai kasutusvõimalus smuutis, pudrus, küpsetistes. Kuna on maitsetu, saab kasutada nii soolase kui ka magusa toidu lisandina.“

„Kapslitel pole ka iseloomulikku lõhna, mis häiriks. Need on pisikesed ja kergesti neelatavad.“

Organismis on D-vitamiinil palju rolle mängida, neist kõige olulisem on luude ja hammaste heaolu. Teatavasti on üle 65aastaste seas puusaluumurd peamine kaudne surmapõhjus. Enda luude heaollu tuleb panustada. Lisaks toetab D-vitamiin immuunsüsteemi, südant ja veresoonkonda, aitab meil püsida energilisena. Isegi kaalu langetamisel on sel oma osa mängida.

„Väga hästi on aidanud! Esimest korda elus sain olla veredoonor, enne olid näitajad nii kehvad, et kunagi ei lubatud.“

Raua tarbimise põhiline probleem nii toidu kui ka toidulisandiga on selle imendumine. Seega tuleb leida endale sobiv lahendus. Raud on eluliselt oluline vereloome komponent, sel on võtmeroll eluks vajaliku hapniku viimisel kopsudest kudedesse. Viljaka naise organismi rauavarud vähenevad aga iga kuu. Peamine rauavaeguse sümptom on jõuetustunne. Selles toidulisandis on raud kõhusõbralikus ja hästi imenduvas raudbisglütsinaadi vormis, mis tavaliselt ei põhjusta kõhuvaevusi.

Sisaldavad laia skaalat B-rühma vitamiine, lisaks joodi ja taimseid ekstrakte. Tänu joodisisaldusele võiks see olla eriti sobiv noortele, aga vajalik loomulikult igas vanuses. B 1 -, B 6 -, B 12 -, B 3 -vitamiin toetavad vaimseid funktsioone ja on vajalikud närvisüsteemi talitluseks. Väsimust ja kurnatust aitavad vähendada foolhape ja B 2 -, B 12 -, B 6 -, B 3 -, B 5 -vitamiin.

„Musta küüslaugu pulber koos taruvaiguga on mugavas kapslis ja kergesti manustatav. Tundus, et nädalase tarbimisega tuli energiale lisa küll.“

Rahvameditsiin tunneb juba ammu küüslaugu imeomadusi. Kui külmetus kõri kallal, tuleb süüa küüslauku ja mett, sest neil on antibiootiline toime. Uuemate teadmiste järgi alandab küüslauk ka vererõhku ja kolesteroolitaset. Küüslauk on osa vahemerelisest menüüst, mida meedikud soovitavad igaühele tervisliku toitumise alustalana. Paraku piirab kasulike küünte igapäevast kasutamist nende eripärane jälg hingeõhus. Osal inimestel tekivad ka puhitus ja gaasid.

See preparaat kujutab endast aminohapete kokteili, sisaldades L-trüptofaani, L-türosiini, L-tauriini ja L-teaniini. Aminohapped vahendavad närvirakkude impulsse, lisaks on neil mängida roll hormoonide tegevuses, aga ka proteiinide ehituses, mistõttu on aminohapped väärtuslik vara sportijatele. Preparaat aitab vältida kroonilise stressi tekkimist pikaajalise pinge järel.

„Mul on alati olnud õhukesed ja haprad juuksed. Eks blondeerimine on ka oma töö teinud. Mingisse pikkusesse jõudes lõpetavad mu juuksed edasi kasvamise. Lähevad otstest katki ja murduvad ja no ei kasva enam. Suhtusin kummikommidesse üsna skeptiliselt, aga pean tunnistama, et juuksed hakkasid pikkusesse venima. Ma ei märganud, et need oleksid kuidagi paksemaks või läikivamaks muutunud, aga kasvasid pikemaks ega murdunud. Lisaks on kommid superhea maitsega.“

„Meeldiva maitsega, aga minu jaoks liiga magusad. Juukseharjale koguneb küll vähem juukseid, on näha, et võrreldes kevadise ajaga on nende väljalangemine vähemaks jäänud.“

„Supertoode väikeste haavade paranemisele kaasaaitamiseks. Kahjuks kassikriimustuste korral ei aidanud eriti, aga need paranevadki aeglaselt. Eriti meeldiv oli näha, et salv mõjus hästi putukahammustustele, võttis sügeluse kohe ära ja sedasi ei kratsinud sääsehammustusi verele. Toodet kulub üheks kasutamiskorraks väga vähe, seega jagub seda kauaks. Väga intensiivne kuusevaigulõhn ei olnud eemaletõukav, aga enne väljaminekut ma seda siiski peale ei paneks.“

Remune on kompleksne ravitoit inimestele, kes mingil põhjusel ei saa tavatoitu tarbida või ei saa süüa mitmekülgselt. Põhjuseks võib olla vähiravi, dementsus, viibimine haiglaravil või piiratud dieedil. Remune valikus on ka kõrrega tarbitavad toidud väikestes tetrapakkides.

BE MORE RELAX

„Joodi ja B-rühma vitamiinide vähene saamine toidust on sagedane, eriti õppijate ja noorte stressavate inimeste menüüs. Raske on hinnata otsest mõju, aga kindlasti aitab ennetada joodipuuduse tekkimist.“

NORDAID BOULARDII + PIIMHAPPEBAKTERID KURGULE

Tilgad

Uudne lähenemine, et külmetust ja kurguvalu aitavad lahendada samad bakterid, mida seni oleme tundnud kõhuprobleemide leevendajatena.

„See on parim avastus! Mul õnnestus suuremad haigestumised ära hoida. Iga kord, kui tundsin, et kurgus kriibib või on see kähe, võtsin toote kenasti sisse. Olin valmis, et pean ka järgmistel päevadel tarbima, aga järgmisel hommikul ei olnud enam midagi viga. Tegin sedasi iga kord, kui tundsin, et kurk ei ole päris korras. Transportida on seda aga keeruline, sest kui oled pudeli kord avanud, ei saa seda kahjuks enam käekotti panna, kõik lekib välja.“

„Mul läheb vahel öösel või pärast sööki kurk kuivaks ja kähedaks. See toode teenis kindlasti oma eesmärki ja aitas suurepäraselt. Maitse võtab siiski pisut punkte maha, sest mul on astelpajuõlist lapsepõlvetrauma ja see maitseb põhimõtteliselt samamoodi.“

„Tugevat kurguvalu need tilgad ära ei võta, kuid õline koostis leevendab ja pehmendab ebamugavustunnet ja karedust kurgus meeldivalt.“

VITABALANS LACTO SEVEN STRONG

Kapslid

Head kõhubakterid on organismi superjõud. Nende vähesus võib põhjustada ei rohkem ega vähem kui depressiooni, rääkimata tavalisest kõhulahtisusest. Kõht võib minna rikki ka stressist ja kokkupuutel võõraste bakteritega, nagu näiteks reisides. Positiivse muutuse saavutasid kõik testijad.

„Mul jäi pärast sügisest Egiptuse reisi kõht lahtisemapoolseks. Ilmselt lisandus talvel ja kevadel stress, mis minu puhul tähendabki ärritunud soolestikku. Juba nädalase kasutamise järel rahunes kõhukosmos maha.“

„Oli selgelt tunda seedimise paranemist ja puhituse vähenemist.“

Parim unetoode

VÕITJA

NUTRIDREAM GOOD NIGHT SLEEP

Kõvakapslid

Koostöös Tartu ülikooli farmaatsiainstituudiga välja töötatud kapslid sisaldavad palderjani-, sidrunmelissi-, humala-, veiste-südamerohu- ja kanarbikuekstrakti ning B 12 -vitamiini.