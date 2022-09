„Inimene ongi loodud mugavustsooni kalduma.“

„Me pole loodud armastama ebamugavusi, vaid vastupidi – neid igal võimalusel vältima,“ tõdeb spordipsühholoogia konsultant Kristel Kiens põhjuste kohta, miks on sportimisharjumust nii raske kujundada. Ta teab aga sedagi, milliste võtetega edu saavutada, nii et liikumisest saaks osa meie olemusest.