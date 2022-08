KÜSIMUS EKSPERDILE | Milliseid vaktsiine vajab täiskasvanu?

Soovitatav on iga kümne aasta järel uuendada difteeria-teetanuse vaktsiini. Loomulikult võiks igal hooajal vaktsineerida gripi vastu ja teha enne sügist tõhustusdoos ka COVID-19 vastu. Vanemaealised võiksid olla vaktsineeritud pneumokoki vastu, mis on sagedane kopsupõletiku, aga ka raskemate infektsioonide tekitaja.

Lapsena on paljudele tehtud leetrite vaktsiin, kuid ainult ühe doosi saanud peaksid laskma ka teise teha. Aastatel 1980–1992 sündinutel soovitatakse end samuti uuesti vaktsineerida. Looduses liikujatel on mõistlik vaktsineerida end puukentsefaliidi vastu ja teha kordusdoos iga 3–5 aasta järel. See haigus võib raskemini kulgeda just vanuse kasvades.