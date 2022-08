Arst selgitab: miks kannatavad naised südamehaiguste all rohkem kui mehed? Millised näidud vereanalüüsis on ohu märk?

Osa kõrgest südame- ja veresoonkonna haiguste esinemissagedusest on seotud meie põhjamaise elustiiliga: ületöötamine ja harvad puhkused.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on just südame- ja veresoonkonna haigused kõige sagedasemaks surma põhjustajaks Eestis, moodustades 46% meeste ja 64% naiste suremusest. Naistel suureneb risk üleminekueas seoses hormonaalsete muutustega pärast menopausi. Samas on teaduse ja meditsiini areng loonud lisavõimalusi, kuidas varjatud riske varakult avastada.