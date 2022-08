Ilutoimetaja selgitab: miks on seerum sinu naha mõjukaim sõber ja milline iluseerum sulle sobib?

Seerumid on ilutoodete seas suhteliselt uued tulijad, seega pole ime, et nende mõju ja kasutamine tekitab siiani paljudes küsimusi. Seerum niisutab, ometi soovitatakse selle peale kanda niisutuskreemi. See on vedel, kuid siiski palju enamat kui toonik. Mõni seerum võib tunduda õline, kuid tegu pole siiski lihtsa näoõliga. Segadusse ajav, kas pole?