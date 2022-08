Liigne higistamine põhjustab piinlikkust ja võib halvata seltsielu, ometi ei pea sellega leppima. Ravi on olemas

Täiskasvanuks saades mõistis Kati, et nii see jätkuda ei saa. „Oli üks eriti piinlik olukord, mille järel guugeldasin ja sain aru, et on võimalik siiski midagi ette võtta. Pöördusin perearsti poole, kes tegi selgeks, et minu higistamise taga tõsisemat tervisehäda ei ole. Õnneks olid aja möödudes saanud kättesaadavaks tõhusamad antiperspirandid. Sain teadlikuks, et on veelgi võimalusi higistamist leevendada või ajutiselt vähendada. Praegu suudan liigset higistamist kontrolli all hoida, nii et enam see mu elu niimoodi ei piira nagu teismelisena. Küll aga võin oma kogemusest öelda, et kuigi kõrvalisele inimesele võib see tunduda tühine mure, on keskmisest rohkem higistavale inimesele tegu suure probleemiga,“ tõdeb Kati ja julgustab ka teisi liighigistamise vastu abi otsima.