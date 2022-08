Andres Puusepp – raskustega maadeldes IRONMANI starti

Andres Puusepp osaleb IRONMANIL esimest korda elus. Varasem ettekujutus võistlusest oli midagi sellist, et need inimesed on seal kergelt hullud, kui sellise katsumuse ette võtavad, aga meest sõnast. Nüüd on Andres samal stardipakul. Muidugi jälgis Puusepp juba varem eeskujusid – Rõivast, Avandit ja Tamme –, aga pigem ei osanud ennast sinna ritta mõelda. Väljakutsed samas Andresele meeldivad ja sport samuti. Seega peab mees tunnistama, et tegelikult oli tal salaja peast käinud läbi mõte, kui tehakse pakkumine ja visatakse kinnas, siis võtaks ta selle väljakutse vastu. Mõte kosmosesse saadetud, püüdis selle kinni ei keegi muu kui raudmehe tiim. Pakkumine tuli ja Puusepp palju ei kahelnud. „Ma tean, et mu vorm ei ole suurepärane olnud, aga olen nõus pingutama ja kõige olulisem on see, et õige trenn ja korrapärane toitumine on kasulik ka mu tervisele.“