TEADUSUUDIS | Vanast DNA-st avastati eelajalooline ohatiseviirus, mille levikut seostatakse suudlemisega

„Huuleohatis on kogu elu peremeesorganismis peidus ja edasi kandub ta ainult huulte otsesel kokkupuutel. Mutatsioonid toimuvad aeglaselt sajandite ja aastatuhandete jooksul. Et teada saada, kuidas niisugused DNA -viirused arenevad, peame uuringutega minema kaugele minevikku,“ ütles vastutav autor Charlotte Houldcroft Cambridge’i Ülikoolist.

Ohatis on vanem kui seni arvati

Suudlemiskomme levitas viirust

„Igal primaadiliigil on mingi herpese vorm, seega eeldame, et herpes on olnud meiega juba ajast, mil meie liik Aafrikast lahkus. Kuid umbes viis tuhat aastat tagasi juhtus midagi, mis võimaldas ühel herpesetüvel kõik teised alistada. Võimalik, et see oli nakkuse leviku suurenemine suudlemise tõttu,“ ütles töö vastutav autor Christiana Scheib Tartu Ülikooli genoomika instituudist ja Cambridge’i Ülikoolist.