Elektriratas = vabadus ruudus

130 aastat vana elektriratas on enim populaarsust kogunud just viimasel kümnendil. Moodne tehnoloogia on teinud elektriratta võrreldes endiste aegadega kergemaks ja sõiduulatuse suuremaks. Üha rohkem inimesi on otsustanud elektriratta kasuks kas spordi- või igapäevase transpordivahendina.