Toimetus soovitab

Veel kümme aastat tagasi kohv mulle nii palju ei maitsenud, et oleksin tahtnud seda iga päev juua. Minu jook oli roheline tee. Kui teadusuuringud näitasid, et mõõdukas kohvijoomine on tervisele hea ja pikendab suisa eluiga, jäin huviga ootama „klõpsu“, mis minust kohvijooja teeks. Tervislikkus on oluline, aga maitse peab samuti meeldima… Kord Itaalias see klõps käiski. Kuidas aga teha head latekohvi, ilma et peaks soetama pirtsaka ja korpulentse kohvimasina? Poes hakkas silma Aeropress. Ja voilà! Keskkonnasõbralik, soodne, lihtne puhastada, mugav kõikjale kaasa võtta. Rüübe tuleb aga selline, et baristad peavad sellega kohvi tegemise maailmameistrivõistlusi. Piim tuleb mul küll eraldi kuumutada-vahustada, aga seegi on osa nauditavast kohvipausist.