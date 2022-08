Sinu isiklik pluss: sa oled iseseisev

“Sinu isiklik pluss” on kirjanik Sass Henno inspiratsioonipäevik meis kõigis peituvatest märkamatutest supervõimetest.

Meil on oma neljane punt, kes juba 12 aastat järjest koos merel käib. Varem olin ma see tüüp, kelle eestvedamisel ostsime paati bravuurikalt 80 McDonald’si burgerit ja täitsime panipaigad mõnusate jookidega või kes oli valmis tegema tundidepikkusi ümbersõite, et mõnes romantiliselt fritüürihaisuses sadamakõrtsis hunnik kanakoibi kõhtu vangerdada, aga nüüd siis selline muutus.