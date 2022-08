Tõuksiga tuhisedes... haiglasse

„Hoog ei olnud väga suur – olin just hetk enne vaadanud, kiirus oli 18 km/h. Suurema kiirusega oleks võinud palju hullemini minna,“ mõtleb Ruth kergendusega. „Tõusin püsti ja läksin koju, aga kui kodus peeglisse vaatasin, sain aru, et on vaja haiglasse minna. Ninaotsast oli tükk väljas ja ülahuules auk sees.“