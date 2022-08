„Ma ei tundnud end oma kehas hästi.“

Lotta sattus toitumise nõiarattase kümme aastat tagasi, kui soovis saledana olla veelgi saledam – modellimõõtu. „See kõik algas anoreksiaga – sõin ühe õuna päevas. Edasi muutus häire ortoreksiaks ja päädis buliimiaga,“ avaldab naine. Kõigest sellest, mis ta läbi elas, ei teadnud tüdruku perekond midagi. Ei tea siiani. „Haigusega käib kaasas väga oskuslik varjamine. Alati on ju võimalik õhtusöögilauas öelda, et ma just sõin ja kõht on täis.“ Nüüd on naine otsustanud oma loo avalikuks teha, et lõhkuda seda vaikimise müüri, mille taha temataolised häbi tundes peituvad.