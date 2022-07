ARST VASTAB | Mis viitab maksakahjustusele?

Juba Zeus teadis Prometheusi karistades, et maks on ainulaadne organ, mis suudab end ise parandada. Kuigi legendis sõi kotkas ära terve maksa, mis end päevaga tagasi kasvatas, on inimorganismil vaja 51 protsenti maksakoest, et saavutada kuudega funktsiooni täielik taastumine. Kõige parem viis maksa taastumisele kaasa aidata on seda mitte kahjustada, et säiliksid maksa olulised ülesanded, nagu eri ainete sünteesimine ja ladustamine ning toksiinidest vabanemine.