Kadedaks tegev Eesti

Taas on käes see aeg aastast, mil mul on õnn kirjutada oma kolumni Eestis viibides. Hoolimata mõningatest väikestest häirivatest teguritest, nagu ootamatud äikesetormid või need totakad rohelised tõukerattad, tunnen ma ennast väga rahulikult. Tallinna linnas lihtsalt on midagi sellist, mis paitab mu hinge.