Pikalt kestnud kõrvetised vajavad uuringuid

Kersti (41) on peaaegu aasta otsa maadelnud imeliku köhaga. Alguses arvas ta, et see on koroonaviirusest jäänud tüsistus, kuid viimasel ajal on tal aina enam tunne, et tegu pole päris tavapärase köhaga. Köhateed ja siirupid, mida Kersti on tarbinud liitrite viisi, pole aidanud. Ta lasi oma kopse uurida – need olid täiesti korras.