„Mulle meeldib enda piiridest aimu saada.“

Kui töö nõuab aina süvenemist ja pakub ohtralt vaimset pinget, tulebki tasakaalus püsimiseks liikuda. Consuelo õhtuste ja nädalavahetuste sportlike tegemiste nimekiri on külluslik nagu pulsikella trennivalik. Seda päeva, mil võrulanna sporditossud jäävad koridori kasutuseta konutama, nädalas naljalt ei leia. Loomult uudishimulikuna on ta katsetanud paljusid spordialasid ja leidnud, et eri aegadel kõnetavadki erinevad tegevused. Ka treenimise põhjused muutuvad. „Teismelisena oli oluline kehakuvand ja see, kas ma endale ja teistele meeldin. Ma ei meeldinud endale, sest pole pikk ega sihvakas, nagu oli tol ajal mu iluideaal. Tegin palju trenni ja sain selgeks, et jõusaal ega rühmatrennid pikkuse puhul kahjuks kaasa ei aita,“ muigab ta.