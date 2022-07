Kartulit ja kurki süües haiglasse?! Kõik, mida pead teadma rohelisest kartulist ja kibedast kurgist

Toksikoloogia isaks nimetatud Paracelsuse ütlust „Kõik on mürgine, vahe on annuses“ tasub meeles pidada. Paljud ohutud taimed võivad valesti tarvitatuna mürgiseks osutuda ja inimese tervisele liiga teha. Näiteks noor rabarberivars on söödav, ent värskete rabarberilehtede suures koguses söömine on toonud kaasa laste surmajuhtumeid. Neis leiduvad oksaalhapped ja antrakinoonid mõjutavad tugevalt organismi normaalset ainevahetust. Samal moel võivad suures koguses sööduna ohustada tervist ka hapuoblikad ja jänesekapsas. Seetõttu on väga oluline teada, mida, kuidas ja kui palju süüa sobib.