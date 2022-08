„Suhtun seekord kaalulangetusse hoopis teistmoodi.“

Toit on tõmmanud Siirit magnetina pisikesest peale, aga ta arvas palju aastaid, et on paks kehaehituse tõttu. „Ema rääkis, et olin juba sündides suur, üle nelja kilo, mis 1980ndatel oli palju. Hiljem olen aru saanud, et jutud suurest kondist või geneetilisest ülekaalust on müüt – sellist asja pole olemas,“ sõnab ta. Kooliajal sai ülekaaluline Siiri tunda kiusamist, torkeid oma välimuse kohta on ta pidanud ka edaspidi palju taluma. „Selles õhkkonnas kaotad iseenda ära, tekib depressioon ja lihtsalt ei jaksa mitte midagi enda heaks teha.“