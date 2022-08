Infarkti ja insulti saab ennetada

Hiljuti ilmus dr Viigimaal ja Toivo Tänavsuul kahasse kirjutatud „Terve südame raamat“. Inspiratsiooni selleks andsid dr Viigimaale patsiendid. Ta näeb oma vastuvõttudel, et inimesed suhtuvad südameteemasse tõsiselt ja on valmis oma tervisekäitumist muutma. Nad tahavad elada tervelt ja kauem. „Nii leidsimegi, et aeg on küps ühe kogumiku stiilis raamatu jaoks, mis sisaldaks tõenduspõhist infot, kuid oleks loetav ka ilma meditsiiniliste teadmisteta,“ sõnab ta. „Eesti inimeste südametervis on praegu tunduvalt parem kui 30 aastat tagasi, kuid meil on veel arenguruumi.“