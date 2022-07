Millistele tervisehädadele viitavad turses jalad ja mida selle puhul ette võtta?

Urve on jalamurega käinud ka perearsti juures, kuid erilist nõu pole saanud. “Arst soovitas jalgu kreemitada ja kõrgemale tõsta. No seda tean isegi! Põhjust, miks mu jalad on nagu pakud all, aga ei selgunudki,” räägib ta. Ilmselgelt pole Urve mure põhjuseks see, et ta oleks palju seisvat või istuvat tööd teinud — ta on eluaeg olnud väga liikuv, kõnnib iga päev palju kilomeetreid, ei tarbi ühtegi ravimit, pole iial olnud ülekaaluline, vaid pigem vastupidi — liigagi sale. “Näen, et paistetus läheb tasapisi hullemaks, eriti õhtuti, ja jalad ei näe sugugi ilusad välja, aga mul puudub usk, et sellega oleks üldse võimalik midagi ette võtta. Ei tahaks küll kogu aeg sukki kanda… Eks vanus ole ka selline, et hakkavadki igasugu hädad külge tulema, ju minul on siis nõrgaks kohaks just jalad,” lööb ta käega.