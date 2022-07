Nele-Liis Vaiksoo: „Ma olen romantik.“

Armastada pingutust, et näha tulemust? Õppida krooli ujuma, et minna triatlonile ägedat emotsiooni püüdma? Tantsida kallimaga vihmas? Vilistada sellele, mida teised sinust arvavad? Just selline on Nele-Liis Vaiksoo (38) – avali, siiras ja inspireeriv.