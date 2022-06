ENNE JA PÄRAST | Puuduvad hambad on minevik

Suust äravõetavad proteesid on olnud klassikaline lahendus neile, kes on kaotanud enamiku oma hammastest. Selline hammaste taastamise viis oli kogu maailmas aastakümneid pea ainus moodus, kuidas patsienti aidata. Tänapäeval on võimalus pakkuda kaasaegseid lahendusi kõigile, kes soovivad vältida totaalproteesidega kaasnevaid ebamugavusi.