Suurepärane kohv igal pool ja igal ajal. Lahendused nii kodus viibimiseks kui ka reisimiseks

Kapslite või padjandite valmistamiseks kasutatakse erinevat tüüpi kvaliteetset kohvi, nii et saate valida soovitud intensiivsuse või proovida erinevate maitsetega kohvi. Jahvatamise pärast pole vaja muretseda, kuna nendes masinates kasutatav kohv on juba jahvatatud ja kasutamiseks valmis. Piimasüsteeme sellistes kohvimasinates tavaliselt ei ole, kuid leidub ka selliseid, millel on piimasüsteem. Ja kui piima kasutatakse ikka harva, siis võib leida eraldi automaatse piimavahustaja.

Kui olete suur või entusiastlik kohvijookide austaja ja proovite oma vabast päevast reisile minnes maksimumi võtta, on ebatõenäoline, et tanklast saadav kohv teid õnnelikuks teeb ega asenda meeldivat traditsiooni ise tassi kohvi valmistada. Seega tasub mõelda reisikohvimasinatele, mis võimaldavad nautida lemmikmaitseid. Nii et suurepärane kohv on see, mida peaksite endaga kaasa võtma, olenemata sellest, kuhu reisite. Elegantne ja kompaktne masin on tavaliselt ühendatud 12 V sigaretisüütaja pistikupessa ning kreemja vahuga espresso valmistamiseks kulub vaid 2 minutit. Kõik, mida vajate, on vesi ja kohvitablett. Muide, kohv pressitakse filtrisse, nii et tootmine on alati puhas ja hügieeniline.