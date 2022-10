Sõna „kolesterool“ kõlab koledalt. Samasugusena teadvustame ka selle mõju. Arteriseintele ladestudes ohustab kolesterool tervist ja on WHO hinnangul iga aasta süüdi 2,6 miljonis surmas. Kuigi kolesterooli on nüüdseks juba väga hästi uuritud, on selle kohta endiselt liikvel palju väärinfot.