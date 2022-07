Toimetus soovitab

Tõe nimel tuuakse alatasa ohvreid. On aga tervislik endale tunnistada, et tegelikult sipleme enesepettuse soos kogu aeg, hommikust õhtuni. Enesepettus on evolutsiooniliselt oluline – loodus ei tahagi, et me reaalsust alati õigesti tajume, sest see võib ohustada meie võimet ellu jääda, terveneda, paljuneda. Platseeboefekt avaldub mis tahes olukordades, roosad prillid aitavad meie heaolule palju tõhusamalt kaasa kui kibe tõde. Just need aitavadki meil õnnelikud olla! Kuidas taju ja otsustamisega seotud vead meid kaitsevad, kirjeldatakse haaravalt raamatus „Kasulikud luulud. Miks aju end petab ja petta laseb“.