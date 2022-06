„Helistati verekeskusest ja kutsuti uuesti proovi andma. Nad olid verest midagi leidnud.“ Doonoriks läinud meest tabas šokk

Arvatakse, et Eestis on C-hepatiiti nakatunuid umbes 20 000, neist suur osa ei tea, et nad viirust kannavad.

Mart on korralik pereisa, kelle ainus pahe peale tehnikahuvi on paar õlut laupäevasel saunaõhtul. Et tema kehas on end sisse seadnud haigus, mida pannakse ühele pulgale HI-viirusega, selgus täiesti juhuslikult.