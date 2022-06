KÜSIMUS EKSPERDILE | Kas tasub võtta unehäirete korral melatoniini?

Melatoniini võetakse ekstreemse unetuse või unerütmihäire korral. Tegemist on aga siiski hormooniga, seetõttu näiteks lastele või noortele seda soovitada ei saa. Kõrvalmõjudena võib melatoniin tekitada peavalusid, higistamist, pikaajaliselt ja suurtes kogustes võib see ka kehakaalule mõjuda. Melatoniin võib katkestada REM-und ehk hommikust und. Kõige halvem selle võtmisel on, et sinu aju ei pruugi siis enam ise melatoniini toota ja tekibki sõltuvus sissevõetavast ainest. Kogused hakkavad suurenema, aga kui sa ei tunne tehnikaid, kuidas und saavutada, ja unerütmi paika ei saa, oled lõpuks ikkagi unetu.