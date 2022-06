Sass Henno: „sa oled lapsik“ peaks olema hoopis kompliment. Lapsikuses on mind õnneks süüdistatud terve elu

Jalutasin Viljandis, sealse teksa­poe riiulite vahel, järsku olin aga kabiinis ja avastasin, et püksid ümbermõõduga 33 läksid täiesti vabalt jalga. Muidugi olin tahtnud enne instinktist tüdrukute juurde joosta ja küsida suurust 34, aga kuna mu häälepaelad olid lootusetult põletikus ja hääl täiesti olematu, ei julgenud ma leti juurde sureva elevandi tämbriga mörisema minna. Nii see juhtuski. Kaalu­langetajad mõistavad, et see on meie terviseolümpial kuldmedali väärtusega saavutus. Miks mul häält ei olnud, oli omakorda veel lapsikum lugu...